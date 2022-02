Battlefield 2042: skin per un aereo russo, Grin Reaper, rimossa dalla sfida settimanale

Battlefield 2042 propone a livello settimanale delle missioni che permettono di ottenere dei premi. Questa settimana, è disponibile una skin per un elicottero russo, nota come "Grin Reaper". Il team, in risposta ai recenti eventi, ha deciso di disattivarla. Chiunque la possieda, però, non perderà l'accesso, è stato assicurato.

La skin Grin Reaper, inoltre, è stata tradotta in russo come "Friendly Death" (Morte amichevole): una scelta tutt'altro che apprezzabile in questo contesto. DICE, nel proprio messaggio, afferma unicamente "alla luce degli attuali eventi", senza andare troppo nel dettaglio.

La skin Grin Reaper di Battlefield 2042

Secondo quanto indicato da un Lead Community Manager, EA non ha ancora deciso se questa skin sarà reintrodotta nel gioco e potrà essere ottenuta dai giocatori che non la possiedono. "È qualcosa di cui discuteremo". Le missioni settimanali, però, torneranno alla normalità dalla prossima settimana. Non abbiamo in questo momento dettagli sui contenuti esatti, ma diamo per scontato che saranno legati a luoghi e nazioni ben lontane dal conflitto attuale.

Parlando sempre delle novità in arrivo nel gioco, a inizio febbraio abbiamo scoperto che l'aggiornamento 3.3 è stato rimandato di un mese, la qualità non era sufficiente.