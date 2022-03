PS5: update 21.02-04.51 pubblicato oggi, 8 marzo 2022, ecco peso e dettagli della patch note

Oggi, 8 marzo 2022, è disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5. La console di casa Sony propone l'update 21.02-04.51. Vediamo i dettagli della patch note disponibile su PS5 e sul peso dell'update.

L'update 21.02-04.51 di PS5 pesa 914 MB, come abbiamo potuto vedere noi stessi, aggiornando la console. Secondo quanto indicato da PlayStation 5, le novità di questo aggiornamento del firmware includono unicamente la voce "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema".

PS5

Si tratta in altre parola di un classico aggiornamento di PS5 che non dovrebbe includere nulla di particolarmente interessante. Ovviamente, come sempre, è possibile che vi sia qualche modifica minore e segreta che non viene segnalata ufficialmente tramite la patch note interna della console.

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo. I giocatori di tutto il mondo stanno aspettando un update più corposo per PS5, che inclusa novità di peso come il supporto al VRR. Sappiamo che il supporto al VRR è in arrivo sui Sony TV con processore Bravia XR 2021: è possibile che anche PS5, a breve, supporti tale funzione con tali televisori.