Project Ferocious: tutto quello che sappiamo di questo atteso sparatutto coi dinosauri

Il 6 ottobre 2020 il "solo-team" indie austriaco OMYOG , acronimo di Omelette And Yogurt, iniziò a raccontare dello sviluppo di un nuovo FPS sul quale stava lavorando da almeno due anni, un gioco che, oltretutto, sarebbe uscito in pochi mesi. Da lì a oggi si sono succeduti centinaia di post con video, info e curiosità su Project Ferocious, questo il nome del suo sparatutto ambientato nella giungla, che hanno aggiornato con frequenza lo stato dei lavori di questo gioco sviluppato da una persona sola.

Attraverso le pagine di Reddit, il programmatore parla delle performance ottenute grazie all' HDRP (High-Definition Render Pipeline), dell'ottima scalabilità del gioco, che gira in modo fluido e perfetto su diversi hardware testati, e infine di come i lavori siano ancora in fase alpha con numerosi aspetti ancora da affrontare. L'idea, infatti, è quella di pubblicare il primo capitolo del gioco e vedere in che modo reagisca pubblico e critica, per poi andare avanti con il lavoro e continuare con i capitoli successivi.

Le informazioni su Project Ferocious non sono tantissime, ma abbastanza per farci un'idea abbastanza precisa di cosa ci aspetterà su Xbox Series X|S, Playstation 5 e PC. Attraverso il blog, lo sviluppatore ha pubblicato svariati video di preview dove si possono apprezzare spezzoni di giocato, sezioni in programmazione e demo tecniche sul motore grafico, realizzato con un sorprendente Unity . Attraverso il forum ufficiale degli sviluppatori di questo engine, il programmatore di Project Ferocius ha parlato ampiamente degli obiettivi raggiunti e delle difficoltà intrinseche nell'utilizzo di Unity. Una delle maggiori soddisfazioni ottenute riguarda l'estrema flessibilità della programmazione. OMYOG lavora su questo motore dal 2008 e ha raggiunto evidentemente una certa maturità e rapidità nel suo utilizzo.

La sua atmosfera e l'ambientazione di gioco

Una delle fasi shooter mostrate nei video di presentazione

Il "mood" generale di Project Ferocius ricorda tantissimo Crysis e il suo gunplay frenetico. All'interno del gioco il protagonista si muove con una certa agilità attraverso luoghi impervi come foreste pluviali e ambientazioni rocciose, mare e spiagge. Uno degli aspetti sul quale OMYOG ha lavorato più assiduamente è quello dei movimenti del protagonista nell'ambiente. Oltre a scalare e arrampicarsi su ripide scogliere si può nuotare sott'acqua, correre come in una sorta di parkour tra le piante e nascondersi per non essere scoperti dai nemici, mescolando azione a fasi puramente stealth.

Il preambolo della trama di Project Ferocious vede una potente organizzazione paramilitare prendere il controllo di un'isola tropicale e delle sue creature, tra dinosauri ed enormi bestie di fantasia come i giganteschi granchi che popolano la spiaggia (vi ricordate il mitico Giant Enemy Crab?).

Lo sviluppatore quindi ammette più volte di essersi fortemente ispirato a Crysis, ricordandolo addirittura come primo motivo per il quale sia diventato un programmatore di videogiochi (e questo rivela la sua giovane età). OMYOG cita anche "Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie come suo primissimo shooter giocato, le cui atmosfere cupe e nebbiose sono state riprodotte perfettamente in Project Ferocious.

Il gioco ricorda molto, in alcune fasi, anche i primi Far Cry grazie a una rigogliosa vegetazione disegnata con dovizia di particolari e alcuni effetti (come quello sott'acqua) che riportano immediatamente al titolo Ubisoft.