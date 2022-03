Switch OLED rimane accesa 3.600 ore di fila: lo schermo si danneggia, ma meno del previsto

Circa due mesi fa, vi avevamo segnalato che uno YouTuber - WULFF DEN - aveva dato il via a un test dedicato a Nintendo Switch OLED. Semplicemente, l'uomo ha deciso di lasciare accesa la console per vedere in quanto tempo lo schermo si sarebbe rovinato. Dopo 3.600 ore, possiamo notare i primi problemi, ma sono veramente minimi.

WULFF DEN, come avevamo scritto nella nostra precedente notizia, aveva segnalato che dopo 1.800 ore non vi erano praticamente segnali di burn-in sullo schermo di Nintendo Switch OLED. Nel nuovo video che potete vedere a inizio notizia, però, spiega che dopo un totale di 3.600 ore è possibile vedere che una sezione dello schermo mantiene un alone azzurro.

Precisiamo però che questo test non è stato fatto in modo regolare, ovvero giocando per 3.600 ore (o per meglio dire, lasciando attivo un gioco per 3.600 ore). Il test di Nintendo Switch OLED è stato realizzato lasciando un'immagine (precisamente un'istantanea di schermata catturata da The Legend of Zelda Breath of The Wild) sullo schermo. I pixel, quindi, hanno riprodotto lo stesso colore con la stessa luminosità per sei mesi di fila.

Il fatto che solo ora Nintendo Switch OLED inizi a segnalare qualche problema è una grande rassicurazione per i giocatori. 3.600 ore sono moltissime e di norma i giocatori non le passano fissando una sola immagine. Il movimento dell'immagine e il regolare spegnimento della console aiutano per certo a limitare problemi di burn-in. Pare quindi chiaro che, a meno di problemi non ancora scoperti, lo schermo di Switch OLED sia di ottima qualità e non vi sia rischio per la maggior parte delle persone di subire danneggiamenti tramite il normale utilizzo.