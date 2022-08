The Callisto Protocol ha un trofeo che chiede di morire in tutti i modi possibili

The Callisto Protocol è un gioco basato sulla morte, in modo simile a quanto avveniva in Dead Space. In questo caso, però, il personaggio principale vedrà la propria fine in tanti modi diversi e gli sviluppatori vogliono spingere i giocatori a vederli tutti. The Callisto Protocol include infatti un trofeo/obiettivo che ci chiede di morire in tutti i modi.

L'informazione è stata condivisa durante un'intervista con IGN Japan dallo sviluppatore Mark James: "Al momento stiamo lavorando ai nostri obiettivi e trofei, e in effetti abbiamo un obiettivo per chi vedrà tutte le morti. Nel nostro gioco si muore. Molte persone chiedono quanto è lungo il gioco, e la domanda è: quante volte morirai? Inoltre, le variabili sono enormi come il modo in cui loro ti attaccano o tu li attacchi, quindi potresti morire di più o di meno. Anche cose come andare in retromarcia contro un ventilatore è un errore che provoca una morte, e dovrai rifare quella sezione".

"Ormai è diventata la nostra firma", ha detto James a proposito delle numerose morti del gioco. "Abbiamo una morte emblematica alla fine di ogni trailer. Vogliamo che la morte non sia vista come una punizione, ma come un momento di apprendimento di ciò che si è fatto di sbagliato, e un po' di intrattenimento ironico su come si muore".

In The Callisto Protocol possiamo essere eliminati dai mostri ma il nostro protagonista potrà perire anche per molte altre cause. "Ogni mostro ha il suo modo di ucciderti, e i pericoli ambientali sono rischiosi sia per te che per il nemico. In uno dei nostri trailer, è andato a sbattere contro un ventilatore, e quando ti allontani da un mostro devi stare molto attento perché questi pericoli possono uccidere te quanto il nemico che hai di fronte".

Per quanto riguarda il numero esatto di morti, "non abbiamo intenzione di rivelare il numero di morti al momento", ha detto James. "Ma credo che dovrete impegnarvi a fondo per scoprirle".

Sappiamo anche che i mutanti vi inseguiranno come lo Xenomorfo di Alien Isolation.