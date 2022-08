Lost Soul Aside non sarà al ChinaJoy 2022, il team promette novità

Lost Soul Aside non sarà presente al ChinaJoy 2022: lo ha annunciato su Twitter il team di sviluppo del gioco, aggiungendo però che ci saranno delle novità da qui alla fine dell'anno. Una data di uscita, magari?

Nato come progetto in solitaria ispirato a Final Fantasy, Lost Soul Aside ha rapidamente destato l'interesse di Sony, che ha provveduto a inserire il gioco nella sua iniziativa dedicata alle produzioni cinesi più promettenti.

Da lì il singolo sviluppatore ha potuto contare su di un intero team di supporto ed è cambiata anche la natura del titolo, che si è trasformato in un action frenetico e spettacolare sulla falsariga di Bayonetta.

"Non saremo presenti al ChinaJoy di quest'anno", ha scritto il team. "Sappiamo che la gente nutre sentimenti contrastanti circa i tempi di sviluppo di Lost Soul Aside, ma i lavori procedono speditamente e... c'è la concreta possibilità che arrivino novità prima della fine dell'anno."