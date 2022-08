Re:Legend, data di uscita su PC via Steam annunciata ufficialmente

Re:Legend ha una data di uscita ufficiale per la versione 1.0 su PC: il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 6 settembre, al prezzo di €24,99. Terminerà dunque a breve la fase Early Access del gioco.

Come forse ricorderete, abbiamo provato Re:Legend lo scorso ottobre, rimanendo positivamente colpiti dal mix di Harvest Moon e Pokémon proposto dall'esperienza.

Al comando di un personaggio che si risveglia sulla misteriosa isola di Vokka, privo di memoria, dovremo scoprire le creature magiche chiamate Magnus e sfruttare le loro abilità per sopravvivere alle insidie dello scenario e recuperare i nostri ricordi.

"Sebbene i panorami meravigliosi e vibranti di Vokka appaiano invitanti, la fauna dell'isola è molto pericolosa e può attaccare per legittima difesa. Sopravvivi ai combattimenti contro i Magnus selvatici e comanda i tuoi Magnus addomesticati in battaglia o cavalcali per attraversare l'isola più velocemente", recita il comunicato stampa.

"Impara a vivere dei frutti della terra, fai amicizia con gli abitanti del villaggio e aiutali a recuperare i loro ricordi. Aumenta le abilità della vita ed espandi il villaggio coltivando, allevando, estraendo, disboscando, pescando e forgiando armi."