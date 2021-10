Re:Legend, il provato di un gioco di ruolo che fonde Harvest Moon e Pokémon

Purtroppo abbiamo perso la memoria e non sappiamo altro se non il nostro nome. Da qui parte la l'avventura sull'isola Vokka, dove un villaggio composto da gente allegra e colorata vive in serenità.

Re:Legend si apre con la creazione del nostro personaggio . L'avatar in stile chibi che ci si para di fronte può essere definito sulla base di genere, occhi, capelli e vestiario. Fatto ciò, senza nemmeno una transizione di telecamera, viene lanciato giù da un dirupo. Il nostro alter ego cade in acqua, sviene e, trascinato dalle onde, finisce su un'isoletta dove viene salvato e curato.

Gameplay

Una scena di combatimento di Re:Legend

Il sistema di combattimento, che propone sia armi corpo a corpo che dalla distanza (come archi e la magia), si basa su pochi semplici meccanismi. Possiamo attaccare con l'arma equipaggiata, usare una mossa speciale (se ne conosciamo) e schivare. Gli scontri sono un insieme di colpi e schivate, facendo attenzione a non subire troppi danni o a finire la stamina (la statistica più importante) che si ricarica andando a dormire o tramite cibi. Il ritmo degli scontri non è esattamente entusiasmante e si rivela particolarmente ripetitivo, soprattutto se non si è molto potenti.

Come detto, la trama avanza completando le quest, ma la potenza dei nemici sale in modo netto tra una missione e la successiva, costringendo così a potenziare il nostro personaggio in previsione di una battaglia futura. Come fare? Prima di tutto, salendo di livello. Il PG ottiene esperienza tramite varie azioni, comprese le battaglie, e può spendere dei Punti Abilità sulle varie statistiche, che determinano la forza fisica, quella magica, così come le difese e via dicendo. Inoltre, usando le armi ed eseguendo mosse (come la schivata) si migliora in tale categoria e si ottengono dei bonus dedicati.

Il protagonista di Re:Legend ottiene una nuova arma dal fabbro

In combattimento, però, non saremo da soli. Re:Legend mette una grande enfasi sulle creature, dette Magnus, che possono essere domate, lanciando loro del cibo e poi cavalcandoli. Ogni mostro ha le proprie statistiche, le proprie abilità e può anche evolversi se soddisfa certe condizioni. Alcune creature sono in grado di assumere anche più forme. I nostri alleati diventano anche delle mount, da usare per muoversi più rapidamente e per risparmiare la propria stamina. Come in Pokémon, ogni Magnus che incontreremo potrà essere fatto entrare nella nostra squadra (ma possiamo portarne con noi solo due alla volta).

Level up e Magnus non bastano per vincere, però. Re:Legend si basa molto anche sugli equipaggiamenti, che possono essere trovati nei dungeon, ma anche e soprattutto creati tramite il crafting. Di conseguenza, è necessario ottenere i giusti materiali, sia sconfiggendo nemici che tramite l'abbattimento di alberi e lo sfruttamento di giacimenti minerari. Già così, si crea un loop classico da gioco di ruolo d'azione, che ci vede esplorare, combattere, salire di livello, cercare materiali, potenziarci e avanzare nella trama, gestendo anche i propri Magnus, nutrendoli e potenziandoli.

Uno dei Magnus di Re:Legend

I contenuti non finiscono però qui, perché al nostro arrivo a Vokka riceveremo anche una fattoria in disuso, da trasformare in una vera piantagione per la crescita intensiva di frutta e verdura, che potrà essere usata come ingrediente per il crafting (ci sono varie ricette culinarie) o anche venduta. I soldi sono fondamentali per comprare strumenti e oggetti che non possiamo creare.

Non abbiamo ancora finito, però, perché oltre al farming vi è anche la pesca. Possiamo sfruttare specifici specchi d'acqua per catturare vari tipi di pesci, che possono essere trasformati in cibo, venduti o oppure messi al sicuro in un laghetto dove avranno modo di crescere per diventare ancora più grandi. Questo aumenta il loro valore e li rende ottimi per un minigioco nella quale varie creature acquatiche si sfidano a una gara su circuito.