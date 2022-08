Rick and Morty, stagione 6: trailer ufficiale per la serie Netflix

Rick and Morty si preparano a tornare con la stagione 6, come confermato dal divertente trailer pubblicato da Netflix quando mancano ormai pochi giorni al debutto dello show, in arrivo il 5 settembre.

A qualche settimana dal primo teaser trailer della stagione 6 di Rick and Morty, ecco dunque un video più corposo ed entusiasmante, con tutti gli ingredienti che i fan del cartone animato si aspettano di trovare nei nuovi episodi.

"Rick Sanchez, l'uomo più intelligente dell'universo, sta per tornare con una sesta stagione, e fra una guerra civile aliena e un Wubba lubba dub dub dovrà pure badare al tenero Morty. Sì, già, Morty... non ce lo siamo scordato. Sì, lo sappiamo, sarebbe stato meglio un Plumbus", si legge nella descrizione del trailer.

A proposito di Rick and Morty, uno degli autori della serie collabora allo sviluppo del folle shooter High on Life, che abbiamo provato alla Gamescom 2022 e condivide per molti versi l'umorismo dell'opera originale.