Galaxy Unpacked, cosa aspettarsi dal nuovo evento di Samsung tra Galaxy S25 e funzionalità AI

Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito all' annuncio ufficiale , da parte di Samsung, del suo prossimo evento Galaxy Unpacked , il quale si terrà il prossimo 22 gennaio alle ore 19.00 italiane , andando così a confermare i leak che circolavano in rete nelle ultime settimane. Il nuovo evento della compagnia sudcoreana si prospetta davvero ricco di annunci, andando a comprendere la nuova (e attesa) serie di smartphone Samsung Galaxy S25, oltre che inedite funzionalità dedicate all'intelligenza artificiale e tanto altro ancora: scopriamone insieme tutti i dettagli.

La nuova serie Samsung Galaxy S25 andrà a comprendere nello specifico ben 4 modelli, rispettivamente il modello base, Samsung Galaxy S25 Plus , Samsung Galaxy S25 Ultra e infine l'inedito modello Samsung Galaxy S25 Slim , dalle dimensioni decisamente più compatte e contenute rispetto al resto della serie, che si porrà come rivale di iPhone 17 Air , previsto sempre per quest'anno.

Galaxy AI: nuove funzionalità inedite in arrivo

Gran parte del focus del prossimo evento Galaxy Unpacked sarà senz'ombra di dubbio riservato alle nuove funzionalità inedite di Galaxy AI, l'intelligenza artificiale proprietaria di Samsung, riservate probabilmente alla prossima serie di smartphone della compagnia.

Samsung Galaxy Ring 2 (immagine puramente indicativa)

Le novità non finiscono qui, dal momento che in occasione dello stesso evento di cui sopra Samsung potrebbe annunciare anche la seconda generazione di Galaxy Ring, l'anello smart lanciato giusto qualche mese fa sui mercati di tutto il mondo. Chiaramente è bene prendere con le pinze tali informazioni, che dovranno necessariamente essere confermate (o eventualmente smentite) direttamente dalla compagnia coreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare in concomitanza con l'evento presentazione.