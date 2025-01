Il team di The Witcher 4 spiega cosa ha fatto per riprendere la mano con l'IP, dopo anni di lontananza

Per fare in modo che tutti tornassero a proprio agio con The Witcher in preparazione dello sviluppo di The Witcher 4 , CD Projekt RED ha deciso di creare una missione per il terzo capitolo, durante lo sviluppo della versione per la attuale generazione di console.

Qual è la missione creata dal team di The Witcher?

"Due anni fa abbiamo pubblicato una nuova quest per The Witcher 3", ha scritto tramite Twitter Philipp Weber, Narrative Designer di Witcher 4. "Nuovi designer e scrittori hanno lavorato su questa quest per prepararsi a The Witcher 4, insieme a uno dei nostri più anziani designer di quest, che è con noi fin da The Witcher 1. Nel complesso, è stato l'inizio perfetto per rientrare nell'atmosfera del gioco".

La missione in questione si chiama In the Eternal Fire's Shadow, che vede Geralt avventurarsi in una grotta dai toni horror dove una congrega religiosa aveva rinchiuso in modo disumano le vittime della peste per fermare la diffusione del morbo. Ovviamente le cose non sono come sembrano.

All'interno, trova un ex witcher di un paio di secoli più vecchio di Geralt che è stato posseduto da uno spirito. Nella missione vi è il classico mix di The Witcher 3: un po' di combattimenti, vari documenti da trovare che spiegano veramente cosa sta accadendo, qualche dramma e anche un po' di scene spaventose visto che la missione parla di spettri, possessioni e religione.

Diteci, voi l'avete provata? Vi sembra che il team di CD Projekt RED abbia realizzato dopo anni un buon contenuto per la serie?

