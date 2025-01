Il trailer di The Witcher 4 è stato pre-renderizzato usando una GeForce RTX 5090

Se ricordate, il trailer di The Witcher 4 si apriva avvisando che era "pre-renderizzato in Unreal Engine 5 su una GPU Nvidia GeForce RTX non annunciata." Ora sappiamo di quale GPU si trattava: una GeForce RTX 5090 . La conferma è stata data da Nvidia stessa dopo la presentazione della sua nuova famiglia di soluzioni video.

Qualità visiva

"L'attesissimo sequel, The Witcher IV, è stato recentemente presentato con un impressionante trailer di annuncio, che ora possiamo confermare essere stato pre-renderizzato in Unreal Engine 5 su di una GeForce RTX 5090," ha confermato Nvidia in un post sul suo sito. "NVIDIA ha collaborato con Cd Projekt Red sin dall'inizio dello sviluppo del gioco e, una volta pronto per il lancio, The Witcher IV includerà le tecnologie più avanzate di RTX."

Per il resto, non ci sono molti dettagli tecnici in merito. D'altro canto il gioco è lungi dall'essere completato e stiamo sempre parlando di una GPU estremamente costosa, nonostante sia rivolta al mercato consumer. Facile capire che la compagnia voglia suggerire come The Witcher 4 avrà una qualità visiva simile a quella vista nel filmato girando su di una 5090, ma rimaniamo sempre nell'ambito delle speculazioni. Oltretutto, trattandosi di un video pre-renderizzato, rimane da vedere quale sarà effettivamente la qualità visiva finale, visto che in fase di ottimizzazione può succedere di tutto. Pensando a quanto fatto da Cd Projekt Red con Cyberpunk 2077 si può essere ottimisti, almeno da questo punto di vista, ma rimaniamo pur sempre nel campo delle speranze.

CD Projekt Red ha dichiarato ufficialmente che il trailer è stato creato usando "la stessa tecnologia su cui si basa The Witcher 4" e che rappresenta "una visione cinematografica del tipo di esperienza che The Witcher 4 aspira a offrire ai giocatori."