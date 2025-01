L'annuncio di Nintendo Switch 2 è ormai imminente: facciamo il punto sui rumor?

Di certo Nintendo Switch 2 fornirà finalmente una risposta a chi chiedeva tecnologie recenti e un hardware in grado di stare al passo con le vivaci sperimentazioni degli sviluppatori della casa di Kyoto, nonché con le esigenze di un mercato multipiattaforma che ha dovuto fare i salti mortali per portare i propri titoli sul modello originale.

Da nostalgici è un peccato che l'azienda non abbia voluto chiamare la console Super Nintendo Switch , probabilmente per evitare equivoci come quelli che hanno un po' contribuito alla disfatta di Wii U, mentre sulla mancanza di effettive innovazioni ludiche abbiamo opinioni contrastanti.

Le possibili specifiche

L'impiego di chipset NVIDIA consentirà a Nintendo Switch 2 di accedere a una tecnologia fondamentale come il DLSS, che permette di ottenere risoluzioni superiori a parità di prestazioni e sblocca finalmente il tanto agognato output a 4K sugli attuali televisori: una feature che PlayStation e Xbox offrono già da quasi dieci anni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Un processore da otto core, 8 GB di RAM, un display da 8 pollici a 1080p e uno storage probabilmente più ampio rispetto all'attuale modello dovrebbero essere le caratteristiche centrali di Nintendo Switch 2, che alla fine magari giocherà anche la carta del dock attivo per una modalità docked potenziata, sebbene questa ipotesi sembri poco plausibile.

Dopodiché, naturalmente, ci saranno i giochi: una line-up che potrà contare non solo sui nuovi progetti a cui Nintendo sta lavorando, ma anche sugli attuali titoli aggiornati per girare meglio su Switch 2 e su di un'ampissima quantità di produzioni third party che aspettavano solo l'upgrade tecnico per poter approdare sulla console ibrida.

Secondo voi quali di questi dettagli verranno confermati? E quando assisteremo all'annuncio ufficiale di Nintendo Switch 2? Quando arriverà nei negozi e a che prezzo dovrebbero puntare perché sia un successo? Parliamone.