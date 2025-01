La seconda stagione di Solo Leveling è tra le meglio giudicate di sempre su Crunchyroll

La seconda stagione di Solo Leveling , intitolata ufficialmente Solo Leveling: Arise from the Shadow , è iniziata pochi giorni fa, ma è già da record su Crunchyroll, servizio di video streaming dedicato agli anime, di proprietà di Sony Corporation. Il primo episodio è risultato essere il debutto più apprezzato nella storia del servizio nelle prime 24 ore , con la serie che ha stabilito il record per la quantità di valutazioni ricevute: più di 400.000, stando al sito SoloLevelAnime.

Un grande successo

Considerando la risonanza della prima stagione e del manhwa (manga coreano, in breve), questi risultati non sorprendono più di tanto. In molti avevano previsto che la seconda stagione sarebbe stata tra le più viste dell'anno e i numeri fatti su Crunchyroll hanno confermato tutte le stime.

Come detto, per adesso siamo al primo dei tredici episodi da cui è composta. Il finale di stagione sarà a marzo 2025. Gli episodi saranno pubblicati settimanalmente.

Solo Leveling: Arise from the Shadow continua la storia di Sung Jinwoo. Sono passati più di dieci anni da quando i portali che conducono a un'altra dimensione hanno iniziato ad apparire in tutto il mondo. Le battaglie tra le bestie magiche che abitano i dungeon e i cacciatori umani che hanno risvegliato abilità per combatterle proseguono senza sosta. Di solito, le abilità di un cacciatore non cambiano dopo il risveglio, e il loro rango non aumenta mai. Tuttavia, Sung Jinwoo, noto come 'Il Cacciatore Più Debole di Tutta l'Umanità', ha ottenuto la capacità di salire di livello attraverso il combattimento durante un'incursione in un doppio dungeon.

Speriamo che prima o poi esca un videogioco degno di questo successo.