Final Fantasy 9 Remake è in sviluppo sotto Naoki Yoshida? ll director si apre e dice la verità

Le parole di Yoshida su Final Fantasy 9 Remake

In un video della serie "Letter from the Producer" di Final Fantasy 14, Yoshida ha negato in modo chiaro di essere legato in alcun modo a questo progetto e ha anche affermato di non saperne nulla. Va precisato che questa affermazione non sott'intende che il remake di Final Fantasy 9 esiste o non esiste, ma che semplicemente lui non è coinvolto in alcun modo e che non ha nulla da dire.

Inoltre, il director ha anche risposto ad alcuni giocatori che avevano espresso dei dubbi all'idea di vedere Yoshida a capo del remake di Final Fantasy 9, poiché temevano che l'avrebbe reso un gioco d'azione in tempo reale. L'uomo ha però replicato che se toccasse a lui lavorarci, lo manterrebbe come l'originale, ovvero un gioco di ruolo a turni.

Visto che però non è lui a lavorarci, non possiamo sapere come sarà questo potenziale gioco. Ripetiamo che il remake di Final Fantasy 9 non è mai stato annunciato e il fatto che se ne parla con tanta convinzione è legato al fatto che era emerso anni fa in un leak di informazioni provenienti dall'Epic Games Store che indicano tanti giochi in uscita poi rivelatesi reali.

