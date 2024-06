Un gruppo di giocatori di Final Fantasy 14 ha indetto uno sciopero perché una classe è stata resa inutile

Un gruppo di giocatori di Final Fantasy 14 ha dato vita a una sorta di sciopero, in seguito ad alcuni cambiamenti legati ai Job della nuova espansione dell'MMO: Dawntrail.

Il tutto è nato in seguito alla pubblicazione di un video nel quale lo streamer Xenosys Vex - o Xeno in breve - ha svelato di aver completato il primo dungeon di Dawntrail senza l'aiuto di un personaggio guaritore.

Il problema è legato al fatto che già da tempo la classe del guaritore non ha più un focus sulle cure. Anni di cambiamenti al funzionamento di Final Fantasy 14 hanno fatto sì che tale Job venisse spinto a cercare di fare più danni possibili, per tenere il passo con le classi DPS (ovvero quella specializzata nell'infliggere danni) e coi tank (ovvero quelle pensate per resistere a più danni possibili). Il tutto si lega anche al fatto che una buona parte del gioco non è abbastanza difficile da richiedere un guaritore specializzato.