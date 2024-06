Capcom svela quanto grande saranno le mappe di Monster Hunter Wilds rispetto ai precedenti giochi

Monster Hunter Wilds, nella più recente presentazione, ha messo in mostra varie novità. Una delle più importanti è il fatto che il gioco sarà a mappa aperta, senza una struttura delle missioni. Avremo dalla nostra quindi una serie di aree connesse tra loro con tanti biomi, mostri e oggetti da raccogliere. Esattamente però cosa possiamo aspettarci in termini di ampiezza?

Quanto saranno grandi le mappe di Monster Hunter Wilds

Secondo quanto svelato da un portavoce di Capcom, le mappe sarebbero "un po' più grandi del doppio rispetto a quelle dei precedenti giochi". I giocatori di Monster Hunter quindi possono farsi un'idea delle dimensioni medie delle varie aree che comporranno Wilds.

Ovviamente questo non ci dice quale sarà la dimensione totale del gioco, perché tutto dipenderà dal numero di zone presenti in questo nuovo capitolo. Inoltre, come sempre, ci teniamo a ricordare che una mappa più grande non significa obbligatoriamente che Monster Hunter Wilds sia di qualità migliore.

L'ampiezza delle mappe è uno strumento da utilizzare per proporre meccaniche di gioco nuove, come ad esempio la presenza di più fauna locale, di mandrie di mostri e un nuovo sistema di interazione ambientazione degli effetti climatici, con tempeste di tuoni e sabbia che cambieranno l'area.

Le novità saranno accompagnate però anche da elementi noti che torneranno in azione, come i mantelli, la possibilità di cavalcare i mostri e non solo.