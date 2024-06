Un giocatore è rimasto connesso a Splatoon per 68 giorni dopo la chiusura dei server, ma ora è finita davvero

Il primo Splatoon avrebbe dovuto dire addio alla propria modalità online quando Nintendo ha chiuso i server online per Wii U (e anche 3DS) più di due mesi fa. Qualcuno però non voleva abbandonare il gioco: un giocatore ha infatti deciso di sfidare la grande N ed è rimasto connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. O perlomeno era così fino a poco fa.

Parliamo dell'utente Captain Lcd101 che è stato e sarà per sempre il "l'ultimo giocatore di Splatoon", in quanto è riuscito a mantenere la propria console e il gioco collegati online per ben 68 giorni dopo la chiusura.