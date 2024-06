Cyberpunk 2077 ci avrebbe potuto portare anche oltre la Terra, secondo alcune componenti emerse online

Cyberpunk 2077 è stato pubblicato in condizioni tutt'altro che perfette e con vari elementi non presenti nel pacchetto di lancio, poi aggiunti tramite aggiornamento. Inoltre, è stata pubblicata un'espansione che ha ampliato la storia e aggiunto nuove aree. Pare però che vi sia una zona che inizialmente il team aveva pensato di inserire e che è stata rimossa: la Luna .

Cosa mostrerebbero gli asset di Cyberpunk 2077

Il post iniziale presenta queste immagini come provenienti da un DLC cancellato che avrebbe dovuto svolgersi durante una nuova "guerra aziendale" e ne paragona la portata all'espansione Blood and Wine di The Witcher 3. Questa interpretazione, così come la provenienza delle immagini, va presa con le pinze: non è affatto detto che si tratti di informazioni corrette.

L'impressione comunque è che quanto indicato possa essere reale. Il thread include screenshot delle directory dei file: il file principale è "02_moon" e contiene cartelle come "arisaka_lab", "cosmodrome" e "bomb_crater_set". Un mock up della mappa indica che l'area lunare era prevista di sei chilometri quadrati, ovvero circa un quarto della mappa del gioco base, con aree chiamate "Base NC (Night City?)", "Insediamento HR" e "Laboratorio della droga".

La caratteristica più interessante della mappa è legata al file bomb_crater_set: un "Exterior Movie Set" che sembra il terreno perfetto per una sidequest incentrata su contenuti in stile Sinnerman del gioco base. Il file include anche alcuni prototipi di edifici e aree.

In ogni caso, anche ammesso che quanto emerso sia reale, si tratta di contenuti tagliati che non vedranno mai la luce nel videogioco, visto che dopo 3 anni e mezzo dal lancio, lo sviluppo è finalmente concluso.