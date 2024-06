Artista vince un concorso dedicato alle intelligenze artificiali con una vera foto, poi viene squalificato

Pensate di saper riconoscere una fotografia e un'immagine creata con l'IA? Qualcuno certamente non vi è riuscito. "Flamingone", una foto di Miles Astray che ritrae un fenicottero che piega il collo per nascondere la testa sotto il corpo, ha infatti vinto il premio People's Vote e il premio di bronzo nella categoria IA del concorso fotografico "1839 Color Photography Contest" di quest'anno ("Prende il nome dall'anno in cui il mezzo fotografico è stato per la prima volta reso disponibile al pubblico", spiega il sito web). Peccato però che la fotografia è stata squalificata perché era una foto reale e non generata con l'IA .

Lo "scontro" tra IA e fotografia negli ultimi anni

Per capire a cosa faccia riferimento Miles Astray, bisogna sapere ad esempio che nel 2022, l'artista di IA Jason Allen ha vinto il primo premio del concorso artistico della Colorado State Fair. Ovviamente il tutto ha causato uno scandalo e quando ad Allen è stato chiesto cosa ne pensasse la sua risposta è stata: "Penso che il contraccolpo sia normale per qualsiasi progresso tecnologico importante che riguardi l'arte. Come nel caso della macchina fotografica, che in passato minacciava i ritrattisti, dove il fotografo 'non doveva fare nulla se non premere un pulsante'. Certo, ora sappiamo che è ridicolo, ma ci vuole tempo per accettare i nuovi progressi dell'arte".

Flamingone, la foto di Miles Astray

Presentando un punto di vista opposto, nel 2023 Boris Eldagsen ha vinto un premio ai Sony World Photography Awards prima di rivelare che la sua immagine era stata creata dall'intelligenza artificiale. "Le immagini create dall'intelligenza artificiale e la fotografia non dovrebbero competere tra loro in un premio come questo", ha dichiarato all'epoca dopo essere stato premiato. "Sono entità diverse. L'IA non è la fotografia. Pertanto non accetterò il premio".

Nessuno aveva saputo distinguere un'immagine generata dall'IA da una fotografia reale e ora è accaduto l'esatto opposto.

