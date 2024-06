Scopriamo di più sull'atteso gioco horror italiano Aftermath nella nostra intervista dal Cortocircuito

L'Italia è sempre più focalizzata sui videogiochi e i creativi del Bel Paese mettono in mostra sempre più giochi di qualità, meritevoli di attenzione a livello mondiale. Noi di Multiplayer.it , con il nostro Cortocircuito, abbiamo sfruttato questo periodo di annunci per dare un po' più spazio ai giochi italiani in arrivo.

La nostra intervista dedicata ad Aftermath

Prima di tutto ricordiamo che Aftermath è un gioco horror che ci metterà nei panni di Charlie Gray, ingegnere e astronauta. La donna, tornata sulla Terra, viene rapita da un cartello della droga, perde un braccio e, una volta tornata libera, anche la custodia della figlia, Sammy. Il gioco inizia quando Charlie si risveglia da sola in un mondo a pezzi e tutto ciò che vuole è trovare la figlia. Proprio il rapporto madre-figlia sarà una componente importante del videogioco.

Nell'intervista Leoni spiega che il gioco, in questo momento, è in sviluppo con Unreal Engine 5 (il team è anche stato tra i primi dieci al mondo a ottenere l'accesso alla patch dell'engine quando fu pubblicata), mentre video e immagini disponibili online provengono dalla versione precedente, che ancora girata da Unreal Engine 4. Non possiamo quindi giudicare a livello visivo il videogioco sulla base dei vecchi materiali in quanto non sono minimamente rappresentativi di ciò che il gioco è diventato.

Viene anche precisato che il viso del personaggio che vediamo nel trailer non è quello veramente usato per il personaggio in questo momento. La modella del viso di Charlie è Simona Tabasco, famosa anche fuori dall'Italia ad esempio per i suoi ruoli in The White Lotus e Immaculate - La prescelta.

Simona Tabasco

Leoni spiega poi che la protagonista di Aftermath manca di un braccio e che per realizzare il personaggio si sono basati direttamente su una persona senza braccio che ha insegnato al team come animare il personaggi e come realizzare tutta una serie di azioni nel gioco in modo fedele e credibile.

Inoltre, la donna soffre di PTSD dove quanto le è accaduto e per la creazione del personaggio il team è stato supportato da un'autrice che soffre proprio di questo disturbo. Parlando di PTSD, Leoni spiega anche che Hellblade è stato un punto di riferimento da tenere in considerazione, ma che Aftermath approccia la questione in modo diverso.

In termini di gameplay possiamo aspettarci un gioco d'azione, con meccaniche da sparatutto, da stealth game ed elementi esplorativi, anche se non hanno potuto svelarci il modo in cui saranno strutturate le mappe.

Nel resto dell'intervista potete trovare anche tanti interessanti commenti dei nostri ospiti, che parlando non solo di Aftermath ma anche del mercato videoludico più in generale, delle difficoltà nel proporre un videogioco a un editore e della grande competizione.