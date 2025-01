PS6 potrebbe usare la 3D V-Cache di AMD per il suo processore, secondo un leak

Continuano a trapelare possibili dettagli sull'hardware di PS6, attraverso varie fonti cinesi che sembrano avere contatti con la catena produttiva della console: in questo caso si parla del possibile impiego della tecnologia 3D V-Cache di AMD per la nuova APU della console.

Un leaker del forum Chiphell, considerato una fonte piuttosto attendibile da quelle parti e che in precedenza aveva condiviso alcune informazioni verosimili su UDNA, la nuova architettura di AMD, ha anche fatto una breve menzione su PS6, riferendo che Sony avrebbe deciso di adottare la 3D V-Cache per l'APU della nuova console.

Da quanto sembra emergere, pare che il System on Chip di PlayStation 6 derivi da Zen6, nuova generazione di CPU AMD basate sul processo produttivo N3E, mentre non ci sono ancora informazioni sulla soluzione che verrà adottata da Microsoft per la prossima Xbox.