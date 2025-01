Nintendo Switch 2 sarebbe abbastanza potente da supportare tutti i maggiori giochi multipiattaforma

Un giornalista ha recentemente riferito che, in base alle informazioni ricevute, Nintendo Switch 2 sarebbe abbastanza potente da poter riprodurre tutti i maggiori giochi multipiattaforma usciti o in arrivo nel prossimo periodo, da parte di grandi publisher di terze parti.

La fonte dell'informazione è "PHBrazil", un giornalista del settore che è diventato piuttosto noto nei mesi scorsi per aver riferito la storia del presunto posticipo di Nintendo Switch 2, che a dire il vero non ha trovato ancora delle conferme ufficiali ma la cui ricostruzione potrebbe allinearsi a quanto accaduto e al periodo di uscita probabile della nuova console.

La questione viene esposta nel video del personaggio in questione visibile qui sotto, intitolato per l'appunto "Quanto è potente Nintendo Switch 2 veramente?" In questo, il giornalista dà una risposta al quesito in base alle informazioni ricevute.