Sondaggio hardware di Steam: serie RTX 40 fa meglio della serie RX 7900, ma con numeri molto bassi

Steam ha pubblicato il sondaggio hardware degli utenti Steam di gennaio 2023, che mostra come la serie RTX 40 di Nvidia abbia preso più piede della serie RX 7900 di AMD, pur con numeri molto bassi su entrambi i fronti.

Il sondaggio hardware di Steam è considerato attendibilissimo per studiare la diffusione dell'hardware da gioco, perché basato sui dati raccolti automaticamente dagli utenti aderenti. Considerando che parliamo di centinaia di migliaia di configurazioni, il quadro che ne viene fuori è decisamente esaustivo, nonché molto preciso.

Interessante notare come la GPU di nuova generazione più venduta sia anche la più costosa, ossia la GeForce RTX 4090, che prende lo 0,24% delle quote del mercato delle schede DirectX 12, seguono la RTX 4080 con lo 0,14% e la RTX 4070 Ti con lo 0,05%. La serie 7900 appare invece avere lo 0,07% di quote di mercato.

Nel complesso, Nvidia domina con il 75,03% delle quote, con AMD che si trova al secondo posto con il 15,31% e Intel al terzo con il 9,42%, formato per la maggior parte da GPU integrate.

Vale la pena di sottolineare che le GPU più diffuse sono decisamente più economiche di quelle di ultima generazione. La più usata in assoluto è la GeForce GTX 1650, seguita dalla GeForce GTX 1060 e dalla GeForce RTX 3060 Laptop GPU, quest'ultima quella che ha fatto registrare la crescita più sostenuta, seguita dalla GeForce RTX 4090.