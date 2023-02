Armored Core 6: dettagli su gameplay e storia dalla presentazione al Taipei Game Show

Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato protagonista di una presentazione al Taipei Game Show 2023, dalla quale sono emersi alcuni dettagli su gameplay, storia e altre caratteristiche del nuovo gioco di FromSoftware, come visibile nel video riportato qui sotto.

L'evento non ha praticamente mostrato nulla del gioco, svolgendosi soprattutto come un'intervista al producer Yasutaka Ogura, che ha risposto a varie domande all'interno del video con qualche immagine di accompagnamento, ma senza materiali inediti.

Ogura ha spiegato che il team ha voluto far passare alcuni anni dall'ultimo capitolo della serie a questo, e ha riferito che Hidetaka Miyazaki ha svolto il ruolo di director inizialmente, ponendo le basi del progetto, per poi lasciare le redini ad altri all'interno di FromSoftware.

Una caratteristica particolare di Armored Core 6: Fires of Rubicon è la libertà concessa ai giocatori in termini di gameplay: al centro c'è sempre l'alto tasso di costruzione e personalizzazione dei mech da parte dei giocatori, ma ci saranno alcune nuove caratteristiche nel gioco che, secondo quanto riferito da Ogura, derivano anche dall'esperienza maturata dal team dai giochi precedenti di serie diverse come Elden Ring, Bloodborne e Dark Souls.

Non ci sarà alcun collegamento, dal punto di vista della storia, tra questo capitolo e i precedenti della serie, cosa che consente a chiunque di iniziare la propria esperienza anche direttamente da questo capitolo. Proprio per venire incontro ai nuovi giocatori, FromSoftware ha cercato di rendere tutta la componente di creazione e personalizzazione dei mech più intuitiva e facile da capire.

Detto questo, il livello di difficoltà sarà comunque piuttosto elevato, ma la sfida qui è legata soprattutto alla capacità dei giocatori di capire il sistema di modifica dei robot, perché il gameplay si basa in gran parte sul capire gli strumenti migliori da utilizzare in diverse situazioni e dunque capire come preparare al meglio il proprio mech per ogni missione.

Sarà comunque richiesta anche una certa abilità nel combattimento, vista la presenza di boss che richiedono un certo impegno. Anche in questo caso il senso di soddisfazione dato dalla sconfitta di alcuni nemici avrà un notevole peso nel gameplay, così come la necessità di progredire per raggiungere risultati sempre migliori.

La modalità storia sarà in single player, ma sarà presente anche un'arena per gli scontri multiplayer online. Non c'è ancora una data d'uscita fissata, ma Armored Core 6: Fires of Rubicon è atteso nel corso del 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco è stato annunciato con un trailer ai TGA 2022.