Live service: l'elenco dei giochi cancellati negli ultimi giorni è davvero impressionante

L'elenco dei videogiochi live service cancellati negli ultimi giorni è davvero impressionante. Si parla di moltissimi titoli, alcuni dei quali anche abbastanza noti (ma evidentemente poco giocati). Vediamo:

Apex Legends Mobile

Battlefield Mobile

CRIMESIGHT

CrossfireX

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds

Echo VR

Knockout City

Love Live! School Idol Festival

Rumbleverse

Marvel's Avengers

Back 4 Blood

Crayta

Big City Stories

Considerate che l'elenco potrebbe essere parziale, nel senso che potrebbero esserci altri giochi poco conosciuti che hanno subito la stessa sorte. Da valutare anche il fatto che in alcuni casi, vedasi Back 4 Blood, è stato terminato solo il supporto, mentre i server sono rimasti aperti.

Se uniamo questo elenco a quello dei progetti cancellati, tra i sette di Ubisoft, quelli di Electronic Arts, i due di The Coalition, tanto per fare qualche esempio, il quadro non è proprio roseo. Quantomeno è chiaro che puntare l'intero settore verso il modello live service non sia convenuto moltissimo a diversi editori, probabilmente a causa della velocità con cui i titoli di successo hanno saturato il mercato, rendendo difficilissimo per i concorrenti affermarsi.