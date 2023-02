Gran Turismo 7 VR è incredibile, dice chi ha provato l'aggiornamento per PSVR2

Gran Turismo 7 VR è stato definito incredibile da chi ha avuto modo di provare l'aggiornamento per il gioco di guida di Polyphony Digital su PlayStation VR2, che sarà disponibile gratuitamente per i possessori del gioco a partire dal 22 febbraio.

Come avrete visto, abbiamo provato PlayStation VR2 e le nostre sensazioni rispetto al nuovo visore per la realtà virtuale sono cautamente entusiastiche, in attesa di capire come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Pare tuttavia che l'update per Gran Turismo 7 vada assolutamente provato, specie se avete apprezzato il gioco di guida in esclusiva su PlayStation. Stando alle parole di Ryan McCaffrey di IGN, l'esperienza messa a punto per l'occasione riesce davvero a valorizzare le meccaniche simulative della serie.

In particolare McCaffrey ha speso parole molto positive nei confronti del feedback che i controller e il visore riescono a trasmettere, e che aumentano di parecchio il coinvolgimento per una resa più realistica di ciò che sta accadendo in-game, il che per un racer è ovviamente fondamentale.

Insomma, sembra proprio che nel caso specifico di Gran Turismo 7 la modalità VR è davvero in grado di fare la differenza ed elevare non solo la resa visiva ma anche e soprattutto il gameplay, portandolo a livelli inediti.