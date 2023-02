R-Type Final 3 Evolved: annunciata la data di uscita su PS5 assieme a un nuovo trailer

Il publisher NIS America ha annunciato la data di uscita di R-Type Final 3 Evolved pubblicando nel mentre anche un nuovo gameplay trailer che presenta le caratteristiche del gioco. Lo shoot 'em up sarà disponibile per PS5 in Europa e Nord America a partire dal 28 aprile 2023, mentre in Giappone sarà disponibile già dal 23 marzo.

Per chi non lo conoscesse si tratta della versione riveduta, corretta e ampliata di R-Type Final 2, di cui potrete leggere la nostra recensione, che comprenderà tutti i contenuti pubblicati post lancio, varie migliorie grafiche e degli stage esclusivi per PS5 realizzat ida Kazuma Jujo. Alcune delle novità di questa riedizione sono state presentate anche nel trailer di oggi.

"Il leggendario shoot-'em-up di successo è tornato con un'esperienza di R-Type senza precedenti! Rinomato per la colorata grafica e la frenetica azione sparatutto, R-Type Final 3 Evolved debutta su PS5 con grafica 3D e funzionalità di gioco modernizzate."

"Sia i nuovi giocatori che quelli veterani possono dare forma alla loro esperienza con il sistema di difficoltà basato sulle prestazioni e le navi personalizzabili. Sperimenta i classici marchi di fabbrica R-Type come la meccanica "Force" insieme a un loop di gioco nostalgico e avvincente."

"Naviga in un intero universo di livelli nuovi e classici, affronta nemici che si evolvono in base alle tue prestazioni e spazza via la competizione con classifiche mondiali! R-Type Final 3 Evolved unisce R-Type Final 2 e PlayStation 5 con sette livelli esclusivi realizzati dallo stesso Kazuma Kujo: tutti i primi contenuti scaricabili di Stage Pass, nuove navi e una modalità multiplayer per un massimo di sei giocatori, completamente rifatti in Unreal Engine 5!"