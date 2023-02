Hogwarts Legacy, trailer di lancio per l'avventura ambientata nel Wizarding World

Hogwarts Legacy farà il proprio debutto il 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con le versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch in arrivo più avanti, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio per accompagnarci nelle magiche atmosfere del Wizarding World.

Il video fornisce una panoramica piuttosto completa del gioco sviluppato da Avalanche Software, che ci metterà nei panni di uno studente del quinto anno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, alle prese con avventure entusiasmanti ma al contempo piene di insidie.

Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato un video di gameplay di Hogwarts Legacy da 25 minuti che svela il Castello, le battaglie e non solo, a conferma di quanto sia grande l'attesa nei confronti di questo tie-in, nonostante le ben note polemiche legate all'autrice J.K. Rowling e alle sue dichiarazioni sui social.

In attesa della recensione, abbiamo anche provato Hogwarts Legacy e nell'articolo trovate le nostre considerazioni preliminari.