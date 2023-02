Konami ha tagliato le stime per l'attuale anno fiscale della metà

Konami ha tagliato le stime per l'attuale anno fiscale, che si concluderà il 31 marzo, di quasi la metà: i profitti operativi previsti sono passati da 76,5 a 42,4 miliardi di yen, mentre è andata un po' meglio con i ricavi, passati da 320 a 303 miliardi di yen.

Come ricorderete, Konami ha promesso tante novità nel 2023, tra progetti inediti e serie familiari, e a questo punto è chiaro che si tratta di una questione di necessità piuttosto che di concessioni all'ampia fanbase dei suoi tanti franchise storici.

"I numeri di Konami per il terzo trimestre fiscale sono stati pubblicati e non scenderò nei dettagli, ma guardate come hanno rivisto le proprie stime per l'intero anno", ha scritto il consulente Serkan Toto in un post su Twitter.

"Ad esempio hanno ridotto i profitti operativi stimati da 76,5 a 42,5 miliardi di yen. A quanto pare tutti i remake già confermati o anche solo rumoreggiati non arriveranno mai abbastanza presto", ha concluso Toto, riferendosi appunto ai vari progetti legati a Silent Hill e non solo.