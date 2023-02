PS5: aggiornamento in beta disponibile con chat Discord, VRR in 1440p e altre novità

Sony ha annunciato il rilascio, a partire da oggi, di un aggiornamento per PS5 destinato agli utenti che si sono registrati al beta test sul software di sistema, che include diverse novità tra cui l'attesa chat vocale Discord, il VRR in 1440p e tante novità all'interfaccia.

Facciamo presente che questo update, al momento, è destinato solo a un gruppo di partecipanti alla beta residenti in USA, Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia, che riceveranno conferma dell'introduzione nel programma attraverso una email. L'Italia è dunque esclusa da questa fase di test, almeno per il momento.



In ogni caso, si tratta di aggiornamenti vari all'interfaccia utente che verranno poi rilasciati per tutti gli utenti in un periodo successivo, dopo questa prima fase di test, dunque si tratta solo di aspettare per avere l'update definitivo e pubblico per PS5.

Sul fronte delle caratteristiche social, queste sono le maggiori novità introdotte da questo update in beta:

Chat vocale Discord direttamente da PS5 , ovvero un'opzione attesa da molto tempo da parte della community, che consentirà di prendere parte a una chat vocale sui server Discord direttamente dall'interfaccia della console, una volta collegati gli account

Invio e ricezione richieste per la condivisione dello schermo, con l'opzione che può ora essere avviata mandando una richiesta a un amico o ricevendola da questo

Nuova icona "Join Game" in Party Chat, che consente di entrare in partita più facilmente attraverso l'icona

Nuova tale che indica quali tra i nostri amici stanno giocando a un determinato gioco, quando ci si trova sulla pagina relativa

Upload manuale delle registrazioni di gioco su PlayStation App, con la possibilità di selezionarle precisamente e condividerle attraverso la PS App.

Per quanto riguarda le opzioni tecniche relative a gameplay e personalizzazione dell'esperienza, si segnalano le seguenti:

VRR in 1440p , ovvero il supporto per la frequenza di aggiornamento variabile anche utilizzando la risoluzione di uscita video a 1440p su display compatibili con HDMI 2.1, cosa che prima si poteva ottenere solo nelle altre risoluzioni

Ampliamento del supporto del 1440p per un range più vasto di monitor rispetto a prima

Miglioramenti alla visualizzazione della libreria di giochi, con nuovi filtri per la navigazione e l'aggiunta dell'opzione per i giochi VR

Registrazione di preset personalizzati per le sessioni di gioco in multiplayer, disponibile all'interno della sezione "preset di gioco" nelle impostazioni relative ai dati salvati

Per quanto riguarda l'accessibilità, altre opzioni sono state inserite per facilitare l'uso di PS5 agli utenti in generale, in particolare:

Migrazione dei salvataggi da PS4 a PS5 facilitata, considerando che questo è un aspetto risultato sempre molto macchinoso. Ora il sistema utilizza vari avvertimenti e indicazioni da seguire, che compaiono automaticamente quando si rileva la situazione del trasferimento

Trasferimento dati da PS5 a PS5, anche questo è stato facilitato e reso più chiaro, nel caso in cui ci si trovi a spostare giochi, salvataggi e dati vari da una PS5 a un'altra

Miglioramenti alla lettura automatica del testo su schermo

Aggiornamento wireless per il controller DualSense, che ora non richiede più il collegamento via cavo per effettuare l'aggiornamento del firmware

Infine, si segnala la presenza di comandi vocali per controllare la registrazione del gameplay: con il comando "Hey PlayStation", seguito da altre indicazioni, è possibile registrare e salvare clip, impostare la durata e altro, al momento solo in inglese.

Restando in ambito PS5, abbiamo visto oggi che la console ha raggiunto i 32 milioni di unità vendute nel mondo, mentre PlayStation Plus ha abbonati in calo ma ricavi in aumento.