Hogwarts Legacy e Atomic Heart sono i giochi più attesi di febbraio 2023

Tuttavia, la lineup mensile è comunque ampia, variegata e molto interessante anche per chi non è necessariamente un appassionato di Harry Potter e il suo universo. Di fatto, quest'anno sembra essere partito con il piede giusto e potrebbe riservare ottime cose per tutte le piattaforme presenti sul mercato, e febbraio non fa che confermare le ottime sensazioni già emerse nel mese precedente.

Il nuovo anno procede a grande ritmo con un febbraio che potrebbe essere memorabile, cosa che si riflette nell'elezione dei giochi più attesi di febbraio 2023 : si tratta di Hogwarts Legacy e Atomic Heart , due titoli che promettono già molto anche da soli. Non era facile scegliere da un'offerta ricca come quella che caratterizza il mese appena avviato, sebbene, a dire il vero, c'è un titolo attira l'attenzione più di tutti gli altri, anche per quanto riguarda il pubblico meno appassionato e attento. Stiamo parlando ovviamente di Hogwarts Legacy, che a giudicare anche dalle pre-vendite sembra ormai destinato a dominare il panorama videoludico di questo inizio 2023 come solo un vero e proprio evento sa fare.

Il più atteso dalla redazione

Atomic Heart: il fascino e la stranezza dell'ambientazione fanta-sovietica sono evidenti

È stata ovviamente una lotta all'ultimo voto, ma alla fine nel sondaggio della redazione ha prevalso, un po' a sorpresa, Atomic Heart. La curiosità per questo titolo è veramente tanta e parte da lontano: quando venne presentato per la prima volta, questo strano "BioShock sovietico" sembrava quasi un gioco impossibile, vista la grande qualità, la strana visione d'insieme e il mistero che circondava (e sotto alcuni aspetto circonda ancora) il team di sviluppo russo Mundfish. Non sono mancati anche i sospetti sull'effettiva esistenza e sullo stato di salute del progetto, che a un certo punto ha sfiorato lo status di vaporware, ma tutto questo non ha fatto che aumentare curiosità e aspettativa per questo strano progetto. A questo punto manca poco a vederlo in forma completa, dunque era difficile non piazzare Atomic Heart in cima alla lista dei sorvegliati speciali di febbraio 2023.

Inutile dire che lo sfidante, finito in seconda posizione per un soffio, è proprio Hogwarts Legacy. Il gioco sul Wizarding World si appresta ad abbattersi sul mercato con tutto il peso di un evento di grande rilievo, in grado di risuonare anche al di fuori dell'ambito videoludico ristretto, vista la licenza a cui si riferisce. Si tratta di uno dei titoli maggiori dell'anno e, numeri alla mano, sembra già proiettato verso risultati importanti sul mercato, senza contare che è praticamente un sogno che si realizza per tutti coloro che sono fan delle opere della Rowling.

A chiudere il podio c'è un pari merito tra Like a Dragon: Ishin e Horizon Call of the Mountain, che promette grandi cose in ambito VR, con Returnal su PC che segue a breve distanza, insieme a Company of Heroes 3.