God of Rock: abbiamo provato il folle mix tra Street Fighter e Guitar Hero

God of Rock fonde con successo un picchiaduro in stile Street Fighter e un rhythm game alla Guitar Hero. Un'impresa che sulla carta sembra impossibile eppure il gioco non solo funziona, ma riesce a divertire. Ovviamente un titolo come questo non può prendersi troppo sul serio e per fortuna God of Rock è consapevole di quanto sia folle la sua idea di partenza e la abbraccia a piene mani.

Sviluppato da Modus Studios, questo gioco ha l'impostazione visiva di un picchiaduro in 2D con barre della vita dei due personaggi, annunciatore e mosse speciali. Nella metà inferiore dello schermo, però, ci sono due piste che culminano nei 4 pulsanti del controller e su cui arrivano delle note in stile Guitar Hero. Ad ogni nota suonata il proprio personaggio sferra un pugno o un calcio e se entrambi i giocatori suonano la nota giusta al momento giusto i due colpi si cancellano a vicenda. Sbagliando un comando creerete un'opportunità per l'avversario di colpirvi.

Non sarebbe un vero picchiaduro senza le combo e God of Rock ne ha parecchie. I quattro pulsanti tradizionali del controller sono occupati dalle note quindi gli attacchi speciali vengono composti con la levetta sinistra in combinazione con i dorsali e i grilletti. Nel caso non fosse ancora chiaro, per giocare è obbligatorio utilizzare un controller e raccontandovi la nostra prova della demo di God of Rock, che sarà disponibile durante il prossimo Steam Next Fest, proveremo a spiegarvi perché questo titolo davvero unico merita una possibilità.