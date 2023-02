Hogwarts Legacy: su PC si può accedere ai contenuti esclusivi PlayStation già da ora

Come segnalato da un utente su Reddit, la versione PC di Hogwarts Legacy nasconde tra i file di gioco i contenuti esclusivi per PS5 e PS4, e volendo è persino possibile sbloccarli già da ora smanettando con i file di salvataggio.

Per chi non lo sapesse, le versioni PS5 e PS4 di Hogwarts Legacy includono la quest esclusiva "Negozio infestato di Hogsmeade". In questa missione i giocatori prendono parte a "un'avventura inquietante e misteriosa" che coinvolge Madama Mason, una negoziante di Hogsmeade, e l'esplorazione di un sotterraneo ricco di pericoli. Completandola, i giocatori ottengono l'accesso a un negozio esclusivo a Hogsmeade, in cui si possono vendere i propri oggetti ed equipaggiamento a prezzi migliori rispetto le altre botteghe presente nel gioco. Tra l'altro è anche una delle migliori missioni di Hogwarts Legacy, come svelato nel nostro video in cui rispondiamo a 100 domande sul gioco.

Questo contenuto rimarrà esclusivo su PS5 e PS4 per un anno dalla pubblicazione di Hogwarts Legacy, ma come scoperto dal redditor enaske in realtà è già incluso nei file di gioco della versione PC (e a questo punto supponiamo anche di quella Xbox Series X|S). Non solo, se sì è abbastanza pratici è possibile persino sbloccarlo.

Ciò richiede l'utilizzo di un hex editor per modificare i salvataggi e sbloccare così questo contenuto prima che venga reso disponibile ufficialmente tra un anno. esnake non ha spiegato per filo e per segno il procedimento, ma ha indicato su Reddit a questo indirizzo i parametri da modificare nel caso un utente volesse provare.

Mettiamo le mani avanti: è un procedimento che potrebbe violare l'EULA, nonché corrompere i file di salvataggio, specialmente se non siete pratici. Inoltre, ora che è stato scoperto, supponiamo che è solo questione di tempo prima che Avalanche Software elimini questo exploit con una patch.

Nel frattempo Hogwarts Legacy sta registrando numeri eccezionali su Steam, con oltre 450.000 utenti contemporanei nonostante il gioco sia disponibile al momento solo in Accesso Anticipato per chi ha acquistato la Deluxe Edition.