GameStop: ex-dipendente dice di essere stato licenziato su richiesta di Nintendo dopo un leak

Un ex dipendente di GameStop afferma di essere stato licenziato dopo aver condiviso tramite leak un'immagine legata al nuovo Nintendo Switch OLED a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. A suoi dire, Nintendo ha scoperto la situazione e ha "richiesto" a GameStop il suo licenziamento.

Più precisamente, a marzo 2023 l'impiegato ha condiviso un'immagine che mostrava una schermata dell'inventario interno di GameStop e che suggeriva l'imminente annuncio di una console OLED per Nintendo Switch in edizione limitata a tema Tears of the Kingdom. Come sapete, la notizia si è rivelata esatta, ma il dipendente di GameStop afferma che la sua "ipotesi molto accurata" gli è costata il posto di lavoro.

"Oggi sono stato licenziato dal mio lavoro presso GameStop su richiesta di Nintendo a causa della mia soffiata su Zelda", dice il dipendente. "Spero che tutti voi siate riusciti a fare i vostri preordini di Switch, perché ora non potrò fare il mio".

Nintendo Switch OLED di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Il dipendente ha dichiarato a Kotaku di essere stato licenziato circa due settimane dopo aver condiviso l'immagine trapelata su Reddit. Secondo il suo racconto, in tale giorno è arrivato per il suo turno pomeridiano quando si è ritrovato faccia a faccio con il suo direttore di distretto e un altro supervisore. Ha confessato le accuse, ma ha detto di non essere consapevole di aver violato alcuna regola. Ciononostante, ha dichiarato di essere stato sospeso e poi ufficialmente licenziato poco dopo.

Durante il licenziamento, un responsabile del negozio avrebbe detto al dipendente che Nintendo aveva chiesto il suo licenziamento. "Hanno chiesto che fossi licenziato o il loro contratto con GameStop sarebbe stato in 'pericolo'", afferma il dipendente su Reddit.

In un altro post su Reddit, l'ex dipendente afferma di non escludere la possibilità che la decisione di licenziarlo sia stata presa solo da GameStop e che la catena abbia semplicemente voluto dare la colpa a Nintendo. Tuttavia, afferma anche che sia "discretamente credibile" che non sia questo il caso.

Ovviamente queste sono le parole della persona licenziata: non abbiamo risposte ufficiali che raccontino la vicenda da un altro punto di vista, quindi non possiamo dare per certo che tutto quanto riportato sia preciso.

Se volete fare il preordine di Nintendo Switch OLED in edizione Tears of the Kingdom, potete farlo tramite Amazon.