Tennis League VR: annunciata la data di uscita su Meta Quest

AnotherReality ha annunciato che Tennis League VR sarà disponibile a partire da domani, 20 aprile 2023, tramite Meta Quest Store. Si tratta, come suggerisce il nome, di un titolo basato sul tennis realizzato ad hoc per visori per la realtà virtuale, realizzato per H.I.P. (Health Improvement Products Srl), un azienda che promuove il miglioramento dello stile di vita combattendo la sedentarietà attraverso esperienze immersive e videogiochi in realtà virtuali.

Tennis League VR consente ad appassionati e professionisti di tennis, ma anche ad amanti del fitness e giocatori occasionali di tenersi allenati e fare esercizio tuffandosi negli spazi virtuali e partecipando a tornei, il tutto controllando la racchetta col movimento delle braccia

Il gioco include anche una la modalità "Academy", dove si possono trovare lezioni di tennis per tutti coloro che vogliono cimentarsi per la prima volta o per rendere più accurati e tecnici i movimenti di chi padroneggia già la racchetta, con prove di tempo e precisione ideate da maestri di tennis e medici.

Tennis League VR presenta anche le modalità Career, Multiplayer, Academy e Arcade. Nella hall si può personalizzare il proprio avatar, scegliere la racchetta e decidere con quale modalità allenarsi. Si può partecipare, grazie alla modalità carriera, a tornei singoli contro l'intelligenza artificiale oppure in modalità multiplayer insieme ad amici o sconosciuti, con la possibilità di avere fino ad otto spettatori e raggiungere livelli sempre più difficili di gioco, sbloccando stadi sempre più grandi.

La modalità Arcade invece prevede regole non convenzionali e sfide avvincenti, dove l'avatar del giocatore si scontra con un esercito di invasori robot e viene messo alla prova respingendo ondate di minacce meccaniche con la racchetta. Tutto ciò per misurare la mira e i riflessi del giocatore, che potrà tenere traccia delle sue performance e continuare a migliorarsi per diventare un top player.

Tennis League VR inoltre sarà il primo di una serie di prodotti in realtà virtuale per allenarsi e fare sport. H.I.P. e AnotheReality, infatti, stanno già lavorando all'eventuale sviluppo di ulteriori prodotti basati su discipline sportive come golf e pallavolo, oltre che ad una versione avanzata di Tennis League VR da proporre agli operatori del settore, come centri sportivi e di fisioterapia.