eSerie A TIM FIFA 23, Juventus Dsyre di Danipitbull vince la terza edizione del campionato esport

Dopo una cavalcata lunga più di un mese abbiamo il nuovo campione italiano di FIFA 23: Danilo "Danipitbull" Pinto. Il pro player della Juventus Dsyre ha battuto il fortissimo HV_Karimisbak in un'intensa finale della eSerie A TIM FIFA 23, arrivata al termine di un lungo percorso di selezione.

I bianconeri si sono imposti per 2 a 1 (2-1 e 0-0) nella finalissima di Lecce. Per Daniptbull si tratta del secondo scudetto, avendo vinto la prima edizione vestendo la maglia del Benevento. Per lo sfortunato Karim "HV_Karimisbak" Rmalti dell'Hellas Verona FC eSports si tratta della seconda sconfitta in finale della eSerie A TIM di fila, dopo aver perso lo scorso anno contro il Torino di Obrun2022.

Per Juventus Dsyre si tratta della prima vittoria, avvenuta oltretutto al debutto nella competizione ufficiale della Lega Serie A lato FIFA. Aveva partecipato all'edizione del 2021, ma solo per la parte eFootball.

La Juventus, forte di un team composto da Fabio Denuzzo e Daniele Tealdi, in arte Dagnolf, ha trovato la forma col passare delle partite. La stagione regolare, infatti, è stata chiusa al terzo posto, una posizione che le ha consentito di avere comunque l'accesso ai playoff dal Winner Bracket. Da qui in poi il percorso è stato netto, perlomeno fino alla finale, persa proprio contro Karim. Questo ha costretto Danipitbull a dover affrontare il forte Monza di er_Caccia98 nella finale del Loser Bracket, prima di poter avere la rivincita.

HV_Karimisbak si è invece inceppato sul più bello. Il torneo del suo Hellas Verona FC eSports è stato pressoché perfetto fino alla finalissima, persa, però, di un solo gol di scarto e dopo aver gettato al vento l'opportunità di pareggiare i conti alla fine del primo tempo della gara di ritorno.