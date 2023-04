Crime O'Clock: data di uscita per PC e Nintendo Switch svelata all'Indie World

Tra i giochi presentati durante l'Indie World di aprile 2023 di Nintendo c'è stato anche Crime O'Clock che è tornato a mostrarsi con un brevissimo trailer, privo di gameplay ma che svela la data di uscita su PC e Switch: il 30 giugno 2023.

Crime O'Clock è un gioco punta e clicca investigativo caratterizzato da una trama che promette di essere ricca e profonda. Il giocatore sarà chiamato a risolvere dei crimini prima che avvengano, analizzando mappe in continua evoluzione per individuare indizi relativi a reati di hacking, delitto, furto e moltri altri. Tutti i crimini inoltre sono collegati da un unico filo conduttore che porta a un mistero più grande.

Se volete saperne di più su Crime O'Clock sulle pagine di Multiplayer.it trovate il nostro provato della demo disponibile su Steam, dove Simone Tagliaferri afferma:

"Complessivamente, ci vuole meno di un'ora per completare la demo di Crime O'Clock, da cui siamo rimasti pienamente soddisfatti, trovandoci dentro un'esperienza rilassante e piena di spunti interessanti, che evolve naturalmente la formula di Hidden Folk, sfruttandola in un modo invero originale. Rimane da vedere come saranno gestiti gli altri casi e quale sarà la varietà degli scenari. Ma per questo vi sapremo ridire quando giocheremo la versione definitiva."