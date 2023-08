Pikmin 4, l'analisi di Digital Foundry è positiva per l'esclusiva Nintendo Switch

Pikmin 4 è protagonista dell'ultima analisi di Digital Foundry, che ha avuto un esito decisamente positivo: la nuova esclusiva per Nintendo Switch è stata accolta dalla redazione inglese con entusiasmo, complice il passaggio all'Unreal Engine 4.

Forte di voti ottimi dalla stampa internazionale, Pikmin 4 si è insomma confermato solido anche sul piano puramente tecnico, presentando sostanziali miglioramenti rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Nello specifico, la risoluzione utilizzata per l'occasione è un 900p dinamico in modalità docked, che scende a un 720p dinamico in modalità portatile e consente di mantenere molto stabilmente i 30 frame al secondo.