Final Fantasy 7 Ever Crisis: data di uscita svelata ufficialmente, la preregistrazione è disponibile

Inoltre, Square Enix ha anche annunciato i risultati del sondaggio condotto dopo la fase di test beta tenutasi a giugno. In linea di massima, Final Fantasy 7 Ever Crisis è stato ben recepito con l''87% dei giocatori che ha dato un voto 4/5 o 5/5 all'esperienza complessiva.

La risposta di Square Enix alle critiche a Final Fantasy 7 Ever Crisis

Final Fantasy 7 Ever Crisis avrà uno stile grafico misto che fonde chibi e realismo

Square Enix ha dichiarato quanto segue: "In primo luogo, miglioreremo la mancanza di materiali di potenziamento e di resistenza, eliminando il limite al numero di volte in cui i tonici di resistenza possono essere utilizzati, in modo che i giocatori possano godersi il gioco più facilmente. Anche il tipo e la quantità di materiali necessari per i vari tipi di crescita saranno modificati in base al feedback ricevuto."

"Per quanto riguarda la "mancanza di contenuti giocabili", la trama in particolare non era così estesa nella versione CBT, e abbiamo intenzione di apportare miglioramenti alla trama e ai contenuti nella versione da pubblicare. La versione pubblicata avrà molti più contenuti, compresi quelli relativi alla storia, e speriamo che non vediate l'ora di giocarla."

"Stiamo lavorando per risolvere i problemi che abbiamo identificato prima di pubblicare il gioco. Continueremo a lavorare e a perfezionare questo gioco che tutti voi state aspettando con impazienza e speriamo che vi divertirete a giocarci una volta pubblicato."

Conferma poi che il team è al lavoro su alcuni problemi tecnici e bug emersi nella versione di prova, che saranno corretti in tempo per la versione ufficiale del gioco.

Ecco infine un video di gameplay focalizzato sui combattimenti.