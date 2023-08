Cyberpunk 2077. No coincidence, il preordine Amazon per il romanzo in italiano è ora disponibile

Gli appassionati di Cyberpunk 2077 possono ritornare a Night City, ma questa volta non ci saranno glitch o bug. Tramite Amazon Italia potete ora prenotare la vostra copia del romanzo Cyberpunk 2077. No coincidence in versione italiana (precedentemente era disponibile la versione in lingua inglese). La data di uscita è il 17 novembre 2023 e il prezzo attuale è 17.10€ (in sconto rispetto ai 18€ standard). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Anche in questo caso si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero il prezzo che vi ritroverete a pagare sarà pari al prezzo più basso apparso su Amazon tra il momento della vostra prenotazione e il momento della spedizione. In altre parole, in caso venga fatto uno sconto, si applicherà in automatico al vostro ordine senza che voi dobbiamo fare alcunché. Ovviamente la prenotazione è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento prima della spedizione, a costo zero. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Cyberpunk 2077. No coincidence è un romanzo che ci porta di nuovo a Night City. La storia segue un gruppo di sconosciuti che vengono ricattati per rubare un container misterioso. Il loro "datore di lavoro" ha grande potere e i nostri personaggi devono completare la missione superando le proprie differenze così che i loro personali segreti non emergano. I personaggi sono un veterano diventato fuorilegge, un agente dormiente della Militech, un net-runner dilettante, un negoziatore aziendale, un ripperdoc e un informatico.