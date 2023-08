PS5: il sistema di cloud streaming 'Project Cronos' svelato da un leak

Il sempre ben informato Tom Henderson ha riferito alcuni dettagli del nuovo servizio di streaming in cloud per PS5 che pare sia identificato con il nome in codice "Project Cronos" , in base a quanto riferito da alcune fonti interne.

Un nuovo sistema di cloud gaming basato su SSD

Sony PlayStation 5

La divisione Future Technology Group di Sony ha dunque progettato alcune nuove soluzioni di gestione dei dati con compressione e decompressione, in grado di sfruttare le capacità della memoria a stato solido di PS5 anche in questo ambito.

Il risultato di questo studio pare sia un sistema di server chiamato in codice "Kura", in grado di leggere 5 GB al secondo con una latenza inferiore a 1 millisecondo. Secondo quanto riferito da InsiderGaming, il sito di Henderson, Sony dovrebbe poter contare su 28 data center per la gestione del servizio in streaming, con piani per espandersi ulteriormente in futuro entro marzo 2024.