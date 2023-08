PS5: Sony ha lanciato lo streaming dei giochi PS5 in 4K in versione beta

Non è molto chiaro a cosa si riferisca la definizione 4K, ma a quanto pare è una delle opzioni messe a disposizione degli utenti già da questa prima fase del servizio. In base a diverse testimonianze, vari utenti abbonati a PlayStation Plus Premium stanno ricevendo l' invito per testare lo streaming dei giochi PS5 in beta: se si partecipa a questo si ottiene anche l'accesso al nuovo firmware in beta e viene sbloccata l'opzione in questione.

Il remote play esteso di PS5

Si tratta di una novità per quanto riguarda il cloud gaming di Sony, che in precedenza non consentiva di effettuare lo streaming dei giochi di nuova generazione per PS5. In questo modo, è possibile far girare il gioco sulla console ed effettuare lo streaming diretto su un altro dispositivo.

La limitazione, rispetto al cloud gaming standard, risiede nella necessità di possedere una PS5 e di mantenerla accesa, utilizzandola come una sorta di server personale per l'accesso ai giochi, dunque si tratta di una funzionalità affine al remote play classico con un'estensione minore rispetto al cloud, ma è comunque molto interessante per i possessori della console.

Secondo quanto riferito da alcuni utenti su ResetEra, lo streaming può essere impostato a 720p, 1080p, 1440p o 2160p, con il caricamento dei salvataggi personali relativi ai vari giochi posseduti da cloud.