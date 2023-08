Persona 5: The Phantom X, un nuovo beta test in arrivo questo mese

Perfect World Games e Atlus hanno annunciato un nuovo beta test in arrivo questo mese per Persona 5: The Phantom X, il nuovo capitolo della serie dedicato alle piattaforme mobile, con quello che viene definito "Awakening Test".

Di fatto, si tratta di un secondo beta test chiuso che si terrà il 18 agosto 2023, con registrazioni aperte da ora e disponibili fino al 14 agosto 2023.

Le iscrizioni possono essere effettuate a questo indirizzo, ma l'iniziativa non è molto comprensibile in occidente al momento. Intanto, c'è un nuovo trailer di presentazione per l'iniziativa.

Persona 5: The Phantom X è attualmente in sviluppo per iOS e Android ma non ha ancora una data d'uscita precisa. Il lancio, peraltro, al momento è stato confermato solo per il mercato cinese, ma probabilmente verrà espanso anche ad altri territori in seguito.