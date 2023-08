Yu-Gi-Oh! 2023: vi raccontiamo i campionati mondiali di Tokyo

Dopo tre lunghi anni di attesa i Campionati mondiali di Yu-Gi-Oh! sono tornati in presenza e hanno scelto Tokyo come sede per ospitare i duellanti più talentuosi al mondo. Questi mondiali hanno visto il ritorno dell'immancabile gioco di carte collezionabili e del videogioco Duel Links e sono stati la prima grande competizione planetaria di MASTER DUEL, la neonata versione in digitale e a squadre del gioco di carte collezionabili, detto anche TCG o trading card game. Nonostante l'Italia abbia conquistato due terzi posti nelle ultime edizioni, quest'anno il nostro paese non aveva dei giocatori a rappresentarlo, ma per l'Europa è stato comunque uno dei migliori tornei di sempre, con un record di finalisti e un campione iridato. Essendo il Giappone la patria di KONAMI, la presenza dei giocatori nipponici era forte, ma questo non ha scoraggiato i professionisti del Vecchio Continente che si sono fatti valere. Il motivo è semplice, per i Mondiali ci si può preparare solo fino a un certo. A spiegarcelo è Jessica Robinson, vincitrice dell'ultimo Campionato europeo del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh!: "I Mondiali hanno uno stile di preparazione molto diverso rispetto ad altri eventi, perché la priorità è mantenere la calma. I Worlds sono un formato per cui è quasi impossibile prepararsi, dato che nessuno sa come sarà davvero il meta finché non è lì, si può solo speculare. La mia strategia è stata di non prepararmi troppo e, invece di provare a rendere più debole il mazzo degli altri, cerco sempre di rafforzare il mio. Se non posso avere un impatto diretto su ogni altro mazzo perché ci sono troppe variabili, posso rendere il mio mazzo più forte qualunque cosa succeda". Dopo due giorni di duelli tra qualificazioni e fase a eliminazione diretta, a portare a casa la vittoria sono stati Paulie Aronson nel gioco di carte, Jianyu "Takagi" Jiang in Duel Links mentre la prima squadra campione del mondo di MASTER DUEL è quella degli Snipehunters, composta da Emre Kizilates, Joshua Shmidt e Jack-Rory Steenkamer.

L’aria che si respirava ai Mondiali di Yu-Gi-Oh! Siamo stati a Tokyo ai Campionati mondiali dell'universo di Yu-Gi-Oh! dove abbiamo assistito prima che a una competizione a una vera e propria celebrazione del gioco di carte e dei videogiochi che compongono questo universo Sabato 5 agosto siamo stati portati ai piani alti di un grande complesso fieristico dove i giocatori delle tre discipline hanno completato le fasi di qualifica in stanze silenziosissime, dove regnava una tensione competitiva palpabile. Dopo nove ore di gioco sono emersi i finalisti che nella giornata di domenica si sono dati battaglia sul grande palco che KONAMI ha costruito al Tokyo Big Sight, un grande polo nella zona di Ariake. Inizialmente l'Europa ha fatto molto bene a livello competitivo con diversi giocatori, tra cui la prima ragazza mai qualificata per un Campionato mondiale, Jessica Robinson, che sono arrivati tra i migliori otto del gioco di carte e di Duel Links e tra le ultime quattro squadre di MASTER DUEL. La fase eliminatoria, però, è stata tostissima per gli europei che sono stati quasi tutti eliminati, tranne gli Snipehunters che hanno conquistato un posto in finale. Domenica l'aria che si respirava era molto più festosa perché si è tenuto il grande evento aperto al pubblico con tanto di eventi collaterali in cui i membri del pubblico potevano sfidarsi tra di loro e persino provare a scontrarsi contro uno dei giocatori professionisti qualificati al Mondiale per provare a batterlo e vincere dei premi. Il negozio interno era pieno di prodotti esclusivi e in edizione limitata e i fan, come si vede solo in Giappone, hanno fatto code coordinate e silenziose per entrare, acquistare, giocare e assistere a tutto ciò che è stato organizzato. Prima dell'inizio delle competizioni abbiamo assistito a uno spettacolo di musica tradizionale giapponese impreziosito da ballerini ricoperti di luci al led che hanno danzato mescolando l'identità passata e presente del Paese ospitante. Dalla platea del palco principale, riempita fino all'ultima sedia, abbiamo assistito a tante partite di alto livello con Duel Links che si è rivelato il gioco più divertente da guardare. Lo spettacolo è stato decisamente degno di nota e possiamo solo sperare che il prossimo campionato mondiale di Yu-Gi-Oh! arrivi in Europa per dare anche ai fan del Vecchio Continente uno show da ricordare.

Il debutto di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è la digitalizzazione quasi perfetta del gioco di carte fisico, ma ha una formula competitiva unica in questa branca degli eSport Gli occhi dei giornalisti presenti e degli altri concorrenti erano però tutti puntati su MASTER DUEL, la trasposizione digitale del TCG che ha debuttato al Tokyo Big Sight col suo primo Campionato mondiale in presenza. Questo gioco è stato particolarmente interessante da osservare perché ha rappresentato un primo passo importante per KONAMI nel mondo dei videogiochi di carte. Il publisher giapponese ha sperimentato la messa a terra definitiva della digitalizzazione (quasi) completa del suo gioco di carte ma, visto il particolarissimo formato di MASTER DUEL, in cui si affrontano due squadre da tre persone ciascuna, è stato davvero interessante vedere com'è la massima espressione di un gioco di carte a squadre. Dal punto di vista dello spettacolo il ritmo non raggiunge quello di Duel Links, ma resta frenetico e assistere a tre partite contemporaneamente aiuta immensamente a riempire i tempi morti. L'estetica di gioco, poi, ricorda molto quella dell'anime: i duelli di MASTER DUEL, con le loro grafiche estrose, ma mai esagerate, e uno stile artistico molto classicheggiante, ricordano moltissimo gli anime che hanno ispirato il tutto. A portare a casa il titolo di primi Campioni del mondo di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sono stati gli Snipehunters, capitanati da Joshua "Josh" Schmidt. Quindi chi meglio di lui, una volta smaltita l'adrenalina, poteva raccontarci le basi del gioco e la strategia che ha usato per la vittoria? "La parte più interessante del giocare a MASTER DUEL a squadre è che dobbiamo mettere insieme una serie di mazzi al posto che montare un singolo deck come nel gioco di carte" ci ha detto. "Noi siamo in tre e ognuno di noi deve avere due mazzi, questo vuol dire che la strategia di ogni deck di ciascun giocatore deve avere senso da sola e collettivamente. In un torneo del TCG ti aspetti che il mazzo più popolare sia anche il migliore ed è quello per cui ti prepari di più. In MASTER DUEL devi avere un piano contro tutti i diversi tipi di strategie perché con sei diversi mazzi ogni squadra può utilizzare un gran numero di strategie". I fan storici del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! hanno sicuramente il vantaggio della familiarità in MASTER DUEL, ma il titolo è talmente sfaccettato che a livelli così alti l'esperienza aiuta solo a gestire lo stress della competizione, non a costruire mazzi migliori Per i Duellanti di MASTER DUEL arrivare qui a Tokyo non è stata una passeggiata perché questo gioco condivide con Duel Links un particolare sistema di qualificazione per i suoi circuiti competitivi. Dove molti altri titoli hanno stagioni e cicli di eventi, questi due hanno un periodo di 72 ore senza limiti di partite in cui accumulare quanti più punti possibile per potersi qualificare. Quella finestra di tempo è un momento decisivo nella carriera di ogni proplayer di questo circuito.