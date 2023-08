WrestleQuest rinviato, ecco la nuova data d'uscita

I motivi del rinvio

WrestleQuest segue il genere degli sportivi narrativi

L'annuncio del rinvio è stato dato tramite un post su X, in cui è stata anche spiegata la situazione.

Sostanzialmente, durante le verifiche finali è emerso un problema con una delle versioni di WrestleQuest, per una piattaforma non esplicitata, che metteva a rischio i salvataggi dei giocatori nel caso si fosse scelto di giocarlo su più apparecchi.

Considerando che si tratta di un titolo molto lungo, con ore di contenuti, lo studio di sviluppo non se l'è sentita di lanciarlo in questo stato. Quindi si è deciso di spostarlo in avanti di qualche giorno, così da risolvere.