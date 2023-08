Baldur's Gate 3: nessuna espansione in lavorazione per le troppe complicazioni che comporterebbe

Baldur's Gate 3 avrà mai un' espansione ? Intervistato da PC Games, Swen Vincke, il capo di Larian Studios, ha dichiarato che attualmente non c'è niente in lavorazione a causa delle molte complicazioni di un simile progetto. Non è escluso che qualcosa arrivi, ma prima ci sono molti problemi da risolvere.

Il futuro di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 sarà espanso in futuro?

I primi due Baldur's Gate ricevettero delle espansioni post lancio, che aggiunsero diverse ore di gioco. Molti ritengono che anche Baldur's Gate 3 potrebbe seguire la stessa strada, considerando anche che non è possibile far andare i personaggi oltre il 12° livello. Purtroppo è molto improbabile che accada, stando allo studio di sviluppo stesso.

"Detto onestamente, non abbiamo iniziato a lavorare a nessuna espansione," ha dichiarato Vincke. Secondo lui sarebbe davvero difficile realizzare un'avventura per personaggi dal dodicesimo al ventesimo livello per via dei poteri divini che gli vengono donati dal sistema di Dungeons & Dragons, su cui è basato il gioco.

In effetti sarebbe difficile inserire in un videogioco la possibilità di viaggiare sul piano astrale, sfruttare la preveggenza in combattimento, usare la Power Word Kill, che uccide immediatamente tutti i nemici con meno di 100 punti vita, o altri poteri ancora.

Vincke: "Le avventure di livello 12-20 richiedono un modo diverso di fare le cose, in termini di antagonisti con cui confrontarsi, che richiedono molto lavoro per essere fatti a dovere. Cosa che la renderebbe molto più di un'espansione in termini di sforzo di sviluppo. Moltissime avventure di Dungeons & Dragons sono per personaggi sotto il dodicesimo livello proprio per questa ragione. Insomma, sembra materiale facile per un'espansione finché non inizi a pensarci e capisci che non è facile come immaginavi."

Un altro grosso problema per espandere Baldur's Gate 3 è proprio Baldur's Gate 3, ossia la sua struttura che ammette più finali. Secondo Vincke per avere qualcosa ci vorrebbe davvero tanto tempo, perché stabilire un punto di partenza non sarebbe semplice.

La sostanza è che difficilmente vedremo un'espansione del gioco, viste le complicazioni, a meno che non arrivi un'idea vincente, sviluppabile in tempi ragionevoli. Nel frattempo Baldur's Gate 3 continua a macinare record.