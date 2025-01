Intel non abbandonerà le sue schede video, lo ha confermato al CES 2025

Durante il CES 2025, Intel ha ribadito il proprio impegno verso il mercato delle schede grafiche discrete, smentendo le voci di un possibile abbandono. Michelle Johnston Holthaus , recentemente nominata co-CEO, ha assicurato che l'azienda continuerà a investire strategicamente in questo segmento: "Siamo fortemente impegnati nel mercato delle GPU discrete e intendiamo proseguire su questa strada con determinazione". Questa dichiarazione segna un netto contrasto con le affermazioni dell'ex CEO Pat Gelsinger , che aveva definito la domanda di schede grafiche dedicate in declino a causa dei progressi nelle GPU integrate.

Tra sfide e successi: il rilancio di Intel

L'annuncio di Holthaus arriva in un momento critico per Intel. Sebbene i chip Lunar Lake siano stati descritti come un esperimento finanziariamente non riuscito, Intel ha recentemente registrato un successo con la scheda grafica Arc B580, che ha riscosso grande interesse nel segmento delle GPU economiche. Questo risultato, secondo Holthaus, dimostra il potenziale del mercato delle schede grafiche discrete e l'importanza di continuare a innovare in questo settore.

Una Intel Arc Limited Edition.

Oltre a celebrare il successo dell'Arc B580, Holthaus ha confermato che il prossimo modello, l'Arc B570, sarà lanciato la prossima settimana. Si tratta di una scheda ancora più accessibile, destinata a consolidare la presenza di Intel nel mercato delle GPU per il gaming.

Mentre Intel si impegna nel gaming, il futuro dei suoi investimenti strategici potrebbe includere un'attenzione crescente verso l'intelligenza artificiale. La co-CEO ha sottolineato come Intel stia lavorando per bilanciare le proprie attività tra il gaming e le applicazioni AI, seguendo l'esempio di concorrenti come AMD e Nvidia che stanno già puntando su questo mercato in forte espansione.