Intel ARC B570 e B580, la nuova generazione di schede video è ufficiale: dettagli, prezzi e data di uscita

Intel ha da poco annunciato le nuove schede grafiche della famiglia Battlemage, in particolare i modelli ARC B580 e B570: la prima sarà disponibile dal prossimo 13 dicembre al prezzo di 249 dollari, mentre la seconda arriverà con il nuovo anno, a partire dal 16 gennaio 2025, al prezzo di 219 dollari.

ARC B580 esordirà con una versione Limited Edition realizzata dalla stessa Intel e con una serie di versioni custom prodotte da altri partner come Acer, ASRock, Onyx, Gunnir, MaxSun e Sparkle. Il target specifico delle nuove schede targate Intel è il gaming a 1440p, con un focus sul rapporto prezzo/prestazioni. Le novità portate in dote dalle GPU sono però tante e non si fermano al mero hardware.

Battlemage BMG-G21, tra potenza è ottimizzazione Le nuove GPU di Intel sono basate su architettura Xe2 HPG e sul chip BMG-G21 che in un'area di 272 millimetri quadrati ospita ben 19,6 miliardi di transistor, il tutto con un processo produttivo TSMC a 5 nanometri.

Intel ha operato un processo di ottimizzazione rispetto alla precedente generazione Alchemist, cercando di superare i limiti del passato e distribuendo in maniera migliore i carichi tra le varie unità, riducendo le latenze e ottimizzando la comunicazione tra hardware e software. Un render della nuova scheda video con il suo packaging Nello stesso tempo gli ingegneri di Mountain View hanno lavorato per migliorare le prestazioni per core: con Battlemage ogni Xe2 core può contare su 8 Vector Engine a 512 bit, 8 XMX Engine a 2048 bit, supporto alle operazioni atomiche 64b e un balzo della cache L1 che arriva a 256 Kb. Non è mancata poi un'attenzione particolare sul ray tracing: le nuove GPU portano in dote il 50% in più di traversal pipelines e box intersection, con il raddoppio delle triangle intersection e della cache BVH. BMG-G21 prevede un totale di 5 render slice con 20 Xe2 core e 160 XMX Engine, questi ultimi paragonabili ai Tensor Core di NVIDIA, per finire con 20 unità ray tracing. Non manca poi il supporto alle memorie GDDR6 a 192 bit. Stando a Intel, le migliorie apportate a Battlemage dovrebbero garantire un aumento delle prestazioni per gli Xe2 core del 70% rispetto alla passata generazione, il tutto a fronte di un miglioramento del 50% delle prestazioni per watt.

Frame Generation e XeLL Con la nuova generazione di GPU, Intel si prepara a far debuttare XeSS 2 e il Frame Generation proprietario: XeSS-FG utilizza due frame precedentemente renderizzati per calcolare quello intermedio, il tutto grazie alle reti neurali Optical Flow Reprojection e Blend, affiancate dalla Motion Vector Reprojection.

I numeri messi in mostra da Intel premettono prestazioni fino a 3,9 volte superiori rispetto al rendering nativo, in particolare nel caso di F1 24. Proprio come accade per NVIDIA, la Frame Generation deve tenere a bada la latenza e per questo motivo il team blu ha introdotto XeLL (Low Latency). Questa tecnologia richiede il lavoro degli sviluppatori dei singoli titoli, ma Intel ha predisposto l'attivazione della Low Latency Mode direttamente dai driver. Il diagramma del chip BMG-G21 XeSS 2 e le tecnologie a questo abbinate arriverà inizialmente su una decina di titoli: Assassin's Creed Shadows, Harry Potter Quidditch Champions, Robocop Rogue City, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Dying Light 2 Stay Human, F1 24, ASCENDANT, Marvel Rivals, Killing Floor III e Citadels.