Assassin's Creed Shadows supera un nuovo traguardo di giocatori, miglior lancio su PS Store per Ubisoft

Tramite un post pubblicato sui social Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Shadows ha raggiunto quota 3 milioni di giocatori in tutto il mondo, confermando che il nuovo capitolo della serie sta riscuotendo grande successo tra il pubblico.

Nel messaggio viene ribadito che al momento Shadows è il secondo miglior lancio della serie Assassin's Creed per fatturato, con Valhalla al primo posto. In totale si parla di ben 40 milioni di ore giocate dalla community. Chiaramente si parla di "giocatori" e non di "copie vendute" in quanto il gioco è incluso anche con il servizio Ubisoft+ Premium.